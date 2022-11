Let’s play HELLO PUPPETS! MIDNIGHT SHOW

In Hello Puppets: Midnight Show, scopri la storia dietro le famigerate marionette che perseguitavano i giocatori terrorizzati in Hello Puppets! VR, attraverso questa sconcertante avventura prequel. L’anno è il 1987. Interpreti nei panni di Owen Gubberson, creatore di una copia dei Muppets in rapido fallimento chiamata “Mortimer’s Handeemen”. In un ultimo disperato tentativo di salvare il suo spettacolo morente, Owen usa un misterioso incantesimo per dare vita ai suoi pupazzi. Ma i suoi Handeemen non sono come li immaginava: sono sadici, versioni malvagie di se stessi, e sono liberi nel palcoscenico. Ora Owen ha una notte per correre più veloce dei suoi burattini e invertire l’incantesimo che li ha portati in vita prima che loro massacrino e scappare!\