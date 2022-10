Let’s play LEGO BRICKTALES (PS5 VERSION)

In LEGO® Bricktales, scopri un’innovativa meccanica di costruzione mattone per mattone per progettare soluzioni di puzzle in base alla tua immaginazione. Guarda le tue creazioni prendere vita in un bellissimo mondo LEGO in cui ogni problema ha una risoluzione costruttiva.

Intraprendi un’avventura epica in un mondo di splendidi biomi diorama LEGO realizzati mattone dopo mattone mentre cerchi l’ispirazione per aiutare tuo nonno a rinvigorire il suo fatiscente parco divertimenti con il tuo piccolo amico robot al seguito. Il tuo viaggio ti porterà nella giungla più profonda, nei deserti assolati, in un vivace angolo della città, in un imponente castello medievale e nelle isole tropicali dei Caraibi. Aiuta le minifigure di questi mondi risolvendo enigmi e sblocca nuove abilità nel corso della storia per esplorare ulteriormente questi mondi e scoprire i molti segreti e misteri che contengono.

Dalle creazioni puramente estetiche, come una bancarella del mercato o un carillon, fino a enigmi funzionali basati sulla fisica come la costruzione di una gru o di un girocottero, ogni diorama offre una varietà di punti di costruzione con la libertà dell’intuitiva costruzione mattone per mattone. In ogni punto ti viene data una serie di mattoni e sta a te trovare una build unica che funzioni. Oltre a enigmi e missioni specifici, ci sono build aggiuntive nel parco divertimenti in modo da poter personalizzare le giostre per farle tue!

Tuo nonno, un geniale inventore, ti ha chiesto aiuto! Il suo amato parco divertimenti sta per chiudere mentre il sindaco minaccia di chiudere tutto e sequestrare la terra se non verranno effettuate le riparazioni necessarie per renderlo conforme al codice. Con l’aiuto del tuo potente piccolo amico robot, puoi ripristinarlo utilizzando un misterioso dispositivo basato sulla tecnologia aliena.

Come fonte di energia, il dispositivo ha bisogno di cristalli di felicità, che puoi raccogliere rendendo le persone felici e risolvendo i loro problemi. Con l’aiuto di un portale, viaggia in luoghi diversi in tutto il mondo per aiutare le persone e raccogliere i loro cristalli della felicità. Allaccia le cinture per l’ultima avventura di costruzione e salva il parco divertimenti di tuo nonno!

Un’avventura LEGO giramondo: vivi un’avventura stravagante ed epica in giro per il mondo, ricca di dialoghi affascinanti e segreti divertenti da svelare.

Bellissimi mondi diorami: esplora cinque diversi biomi del mondo di storie e l’hub del parco divertimenti, tutti completamente costruiti con i mattoncini LEGO.

Costruisci come mai prima d’ora: scopri l’edificio mattone per mattone più intuitivo in un videogioco LEGO, mentre vedi le tue creazioni prendere vita in un mondo tridimensionale.

Metti alla prova le tue abilità con vari puzzle: diversi tipi di puzzle metteranno alla prova le tue abilità di costruzione. Usa il tuo cervello di ingegnere in enigmi funzionali basati sulla fisica per costruire un ponte per uno scavatore per attraversare un fiume, indossa il tuo cappello da designer per costruire un nuovo fantastico trono per il re o personalizza le giostre nel parco dei divertimenti.

Padroneggia le tue build in modalità sandbox: sblocca la modalità sandbox dopo aver completato un punto di costruzione, quindi torna indietro e migliora la tua build con una vasta selezione di mattoni aggiuntivi da temi diversi.

Un sacco di oggetti da collezionare e sbloccare: trova oggetti collezionabili nei diversi diorami e usali per acquistare nuovi fantastici oggetti per il tuo guardaroba o nuovi set di colori dei mattoni per la modalità sandbox.

Costruisci il tuo personaggio unico: crea il tuo personaggio minifigure da un’ampia selezione di parti e sblocca più opzioni ispirate ai mondi che visiti mentre avanzi nella storia.