Let’s play ROLLERDROME (PS5 VERSION)

Rollerdrome è uno sparatutto d’azione in terza persona per giocatore singolo che fonde perfettamente combattimenti ad alto numero di ottani con movimenti fluidi per creare un’esperienza d’azione senza eguali. Domina con stile in combattimenti viscerali e cinematografici in cui le uccisioni ti procurano salute e tirando fuori trucchi e grind ti forniscono munizioni, in questo sparatutto d’azione adrenalinico.

L’anno è il 2030. In un mondo in cui le multinazionali governano e i confini tra realtà e performance sono confusi, il pubblico è tenuto distratto dalla violenza e dall’eccesso di un nuovo brutale sport sanguinario: Rollerdrome. Avrai le carte in regola per diventare il campione di Rollerdrome e svelare i misteri dietro le vere intenzioni della Matterhorn Corporation?

Da Roll7, la mente che ti ha portato la pluripremiata e acclamata serie OlliOlli arriva Rollerdrome, un intenso ibrido sparatutto-skater ambientato in un evocativo retrofuturo.

Caratteristiche principali:

Uno sparatutto d’azione in terza persona come nessun altro: uno sparatutto-skater ibrido originale che fonde combattimenti viscerali e ad alto numero di ottani con movimenti fluidi e meccaniche ingannevoli in un insieme complementare e stimolante.

Una prova di abilità: affronta una sfida unica durante il torneo Rollerdrome. Stabilisci il tuo dominio sul campo con le classifiche online e spingiti al limite con la modalità sbloccabile “Out For Blood” per la prova più estrema di abilità e agilità.

Un’identità originale – Una nuovissima colonna sonora completamente originale che fonde suoni e toni iconici dell’epoca con una produzione all’avanguardia per fornire uno sfondo da batticuore alla carneficina, portata in vita con uno stile artistico unico ispirato ai fumetti.

Un’oscura cospirazione: scopri una trama misteriosa e sinistra in questo distinto universo retrofuturo.