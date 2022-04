Let’s Play WHITE SHADOWS (PS5 VERSION)

White Shadows è un platform puzzle cinematografico disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S in cui interpreti una piccola Ravengirl che cerca di sfuggire a una brutale distopia fondata sulla propaganda che la pone in fondo alla sua scala sociale gerarchica. Forme architettoniche sorprendenti e uno straordinario stile artistico monocromatico si combinano per creare un mondo di tragica bellezza in cui le bugie dell’élite sono intonacate sui muri, forme contorte di intrattenimento vengono utilizzate per tenere tutti al proprio posto e la speranza sembra scarseggiare.

Composta da una vasta rete di torri che si innalzano dal vuoto dell’oscurità post-catastrofe nel cielo soprastante, la città che la nostra giovane eroina cerca di fuggire è un luogo pericoloso in cui trovarsi. Dovrà trovare il modo di evitare i denti dei macchinari preparati per ridurla in polvere, saltare attraverso infrastrutture traballanti che colmano l’oscurità cavernosa tutt’intorno ed evitare gli occhi vigili delle guardie pronte a spararle a terra. Viaggerà verso le vette più luminose della città e approfondirà le sue profondità più oscure durante il suo viaggio, scoprendo il suo destino tra le ultime persone libere in vita.