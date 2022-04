Ravenous Devils, il Psyco-Horror di Troglobytes & Bad Vices Games , esce il 29 Aprile!

Bad Vices Games, studio indie tutto Italiano dietro il loro terzo progetto, e Troglobytes Games, team di sviluppo veterano e ora publisher, con sede in Spagna, sono entusiasti di annunciare la data di uscita di Ravenous Devils, il loro simulatore di cucina psico-horror, su Steam, EGS, Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5 e Xbox One e Series X|S questo 29 aprile!

Ispirato dalle stradine storiche e inquietanti della Londra del 19° secolo, intraprendi un’infernale missione con Percival e Hildred, una coppia di coniugi orribilmente felice, alla ricerca di realizzare le loro ambizioni, di gestire la migliore sartoria e il più famoso pub in città. Spostati Sweeney Todd, c’è un nuovo duo criminale in questo paese!

Il segreto dietro il loro successo? I loro clienti fedeli (e deliziosi) ovviamente! Peccato per loro, che una volta entrati, la maggior parte non riuscirà mai. Usa Percival per massacrare i clienti in cerca di un nuovo vestito, lasciando cadere i loro corpi senza vita attraverso una botola nascosta, dove le torte salate, salsicce e bistecche di carne umana cotte da Hildred verranno servite su un piatto, all’insaputa di coloro che hanno il piacere contorto di mangiarle. I vestiti dei poveracci? Percival li abbinerà, rattopperà, mettendoli in vendita come se fossero sue creazioni.

Sarai in grado di gestire il punta & clicca continuamente per alternare il lavoro in cucina, con quello della sartoria,il pulire, l’aggiornare le attrezzature ,ed espandere il loro impero, o il sangue sulle loro mani diventerà troppo da nascondere, anche per te?

Caratteristiche principali:

Affina le tue abilità punta e clicca, sempre più veloci

Vivi un’esperienza di gioco davvero cruenta

Migliora la tua attrezzatura, prepara nuove ricette e sviluppa i tuoi negozi

Incontra personaggi autentici (e spesso grotteschi), ispirati alle personalità londinesi del XIX secolo, in un gioco ricco di storia e narrazione

“Cerchiamo sempre di spingere i confini con i titoli che sviluppiamo qui a Bad Vices Games, e non potremmo essere più orgogliosi della nostra ultima impresa con Ravenous Devils”, ha affermato Cristian Gambadori, Game Director di Bad Vices Games. “I nostri progetti precedenti hanno già sollevato più di qualche sopracciglia, ma Ravenous Devils è la nostra più grande impresa. La combinazione dell’esperienza punta e clicca, la sanguinosa storia e il gameplay, nonché l’ambientazione famigerata, sono culminati in un’esperienza senza eguali. Non vediamo l’ora di vedere tutti sporcarsi le mani!”

“La miscela di horror, cucina, simulazione e micro-gestione di Ravenous Devils ci ha incuriosito fin dall’inizio e ci dà un grande piacere vedere il gioco così vicino a raggiungere gli scaffali virtuali”. ha affermato Saverio Caporusso, CEO e Game Designer di Troglobytes Games. “Per tutti i giocatori con un forte stomaco per sangue e violenza, il ciclo di gioco è incredibilmente divertente, e vi terrà sicuramente agganciati come ha fatto con noi!”