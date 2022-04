Let’s Play SLIPSTREAM (Disponibile su PC/PS4/PS5/Xbox/Switch)

Slipstream è stato sviluppato da Sandro Luiz de Paula, alias ansdor, uno sviluppatore solista brasiliano che voleva ricreare lo spirito dei classici giochi di corse degli anni ’80 e ’90. Nel 2014 ha intrapreso l’avventura di imparare a programmare (in origine è un artista) per ricreare la stessa tecnica di ridimensionamento dello sprite di giochi come la serie Out Run costruendo il suo motore di gioco personalizzato e anche per includere funzionalità come la deriva, il tempo rewind, drafting/slipstream (visto per la prima volta in Mario Kart 64 ).

Informazioni sul gioco:

Slipstream è uscito su Steam dal 2018, ricevendo continui aggiornamenti di contenuti e funzionalità, ottenendo un’ottima accoglienza da parte dei giocatori ( 90% positivo di oltre 660 recensioni). I publisher BlitWorks Games l’hanno scoperto e si siamo innamorati, ecco perché hanno deciso di portarlo e pubblicarlo su console.

Personalmente penso che sarà uno dei migliori giochi di corse retrò su console, insieme a artisti del calibro di Horizon Chase Turbo. La combinazione di elementi visivi colorati (che mescolano grafica pre-renderizzata e pixel art) con una colonna sonora che attinge dalle influenze synth pop e jazz fusion di Stefan Moser, dà il tono a una corsa attraverso una varietà di luoghi esotici provenienti da tutto il mondo, comprese città, deserti, foreste, montagne e spiagge. Le meccaniche di drifting, rewind e slipstream aggiungono profondità al gameplay di guida e il risultato è un’esperienza strategica, stimolante ed emozionante.

Multigiocatore: divertimento in locale a schermo condiviso, fino a 4 giocatori!

Riavvolgimento del tempo: hai sbagliato? Premi il pulsante di riavvolgimento per tornare indietro nel tempo per un massimo di 5 secondi e riprova.

20 tracce diverse: ambientate in una varietà di luoghi esotici in tutto il mondo… e oltre.

5 auto giocabili: ispirate ai modelli classici degli anni ’80 e ’90.

Opzioni di accessibilità: ci sono 3 livelli di difficoltà tra cui scegliere, alcuni effetti visivi possono essere disattivati ​​e, soprattutto, la velocità di gioco può essere ridotta fino al 50%, dando ai giocatori più tempo per reagire, ma mantenendo la fisica del gioco esattamente la stessa .

6 modalità di gioco: Grand Tour, Cannon Ball, Grand Prix, Single Race, Time Trial e Battle Royale.

Colonna sonora originale con 9 brani esclusivi di Stefan Moser (Effoharkay).

Per tutte le informazioni e per acquistare il gioco potete anndare qua:

https://blitworks.com/games/slipstream/

Se avete un PC o una console, dovete possedere questo gioco!!!