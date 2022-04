Let’s play RED WINGS: AMERICAN ACES

Red Wings: American Aces ti mette al posto del pilota di uno sparatutto arcade ricco di azione, illustrato in un divertente stile fumetto con una modalità di gioco per ogni occasione: locale o online, da solo o multiplayer. Mettiti alla prova in emozionanti battaglie aeree e fatti un nome per la tua squadra come i migliori assi della prima guerra mondiale!

Un multigiocatore da non perdere

Credi nella forza dello squadrone? Scegli una mappa e una modalità di gioco e raduna i tuoi piloti per giocare in una squadra di un massimo di cinque giocatori contro altre squadre nel multiplayer online. Preferisci volare da solo e strappare gli altri dal cielo? Ci sono modalità di gioco anche per questo! Gareggia con un massimo di altri nove piloti e vola in cima alla classifica. La cooperativa locale è disponibile per gruppi di combattenti più piccoli di uno o due piloti per un’esperienza molto più asso-a-asso in varie modalità di gioco personalizzabili, inclusa una modalità campagna con 30 missioni.

Accettare la sfida

Le nuvole nascondono molti pericoli, non ci sono solo piloti nemici che aspettano lassù! I temporali faranno esplodere i tempi di recupero delle tue abilità, mentre le tempeste di sabbia possono portare la visibilità quasi a zero. Per rendere le cose ancora più interessanti, incontrerai altre sfide come missioni in cui sarai in grado di eliminare i nemici solo con rollii, aerei che rilasciano un gas che bloccherà la tua visuale quando meno te lo aspetti e altro ancora!

Diventa un asso del cielo

Accumula punti abilità per le missioni completate per aggiornare il tuo albero delle abilità di progressione del pilota e aggiungerlo al tuo arsenale. Strategia e riorganizza i tuoi punti a seconda della missione e assicurati di emergere vittorioso da ogni combattimento aereo.

Caratteristiche principali: