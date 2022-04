L’universo dei videogames è denso di costellazioni che rappresentano i generi dei giochi disponibili, all’interno di ognuna di esse ci sono tantissime novità ma anche evergreen che non passano mai di moda, 8 bit sulla cresta dell’onda da 40 anni, multiplayer diventati simbolo di qualsiasi ludoteca che si rispetti.

Azione, combattimenti, giochi di strategia, avventura, calcio, corse automobilistiche, fantasy medievali, casino, guerriglia, esplorazione, simulatori… l’elenco è infinito e proprio per godere di tutte le novità e dei videogames che hanno fatto la storia della tecnologia, è fondamentale analizzarli più da vicino entrando nei rispettivi multiversi. Ecco quali sono i videogiochi più scaricati e quelli più interessanti per il 2022.

Le app di scommesse e casino virtuali

Sono tantissimi i siti e le app di scommesse che consentono non solo di fare pronostici e avere le quote di tutti i campionati del mondo, ma permettono anche di analizzare le statistiche delle gare concluse. Le news riguardo le squadre sono l’ultima funzione che è andata a completare queste app, le gare in diretta con le statistiche e tutti i dati, sono la ciliegina sulla torta che consentiranno a questo genere di software, di entrare fra i più scaricati anche nel 2022, così come da oltre 10 anni a questa parte.

Sullo stesso stile del gambling ma con un buon impegno diretto, si trovano i casino online che offrono tantissimi giochi oltre ai classici poker, roulette, blackjack e slot. Le funzioni a disposizione degli utenti e le grafiche sempre più innovative, mettono i casino virtuali nella stessa categoria delle app per scommesse, ogni anno superano il loro numero di download previsto.

I videogiochi vintage anni ’80 e ’90

Tutto cominciò per caso dal Pong e poi arrivarono gli alieni di Space Invaders. La situazione si complicò e non eravamo neanche all’inizio degli anni ’80, quando Atari portò i videogiochi nelle case degli adolescenti di tutto il mondo. Ancora oggi questi due giochi simbolo, rimangono fra i più ricercati e scaricati dagli appassionati.

Nel 1981 arrivò una scimmia a distruggere il pianeta Terra, il suo nome è Donkey Kong, allo stesso tempo però, in questo videogames c’era chi avrebbe salvato il mondo da altri mostri cattivi, un certo Super Mario, che nel 1983 portò la Nintendo a diventare l’azienda di videogames più importante di sempre. Questi due videogames vintage sono il pilastro portante della tecnologia videoludica.

Pac Man spostò l’attenzione dei giovani e degli appassionati dal calore del focolaio casalingo al freddo ambiente futuristico delle sale giochi pubbliche. Ancora oggi, è uno dei simboli più emblematici dell’universo infinito dei videogames.

Verso la fine degli anni ’80, i cabinati divennero il baricentro dello spazio giovanile e molti videogames ancora non sono stati dimenticati, anzi, acquistano sempre più valore con il passare del tempo. Street Fighter portò la violenza nel mondo dei videogames e Street Figher 2 la rese ancora più spettacolare, quando arrivò Mortal Kombat, il mondo era pronto per la rivoluzione ludica che sarebbe giunta di lì a poco. Questi due giochi sono fra i preferiti di chi ama le sfide folli e i combattimenti all’ultimo sangue, sono presenti diversi simulatori online e ogni anno vengono effettuati milioni di download.

L’elenco dei videogiochi vintage che ogni anno vengono scaricati è lunghissimo e diventa particolarmente complesso: Tomb Rider, Arkanoid, NBA Jam, Out Run, Crazy Taxi, The House of Death, Bubble Bobble, X Man, Pole Position, Q Bert, Final Fight, Metal Slug, Teenage Mutant Ninja Turtles, Pang, Tetris, After Burner, Star Wars, Tekken, I Simpson, Double Dragon, Galaxian e così via verso l’infinito e oltre. Tutti questi giochi sono riconoscibilissimi e sono fra i più amati e scaricati ogni anno, piccole perle miliari di Videogamesland.

I giochi più interessanti del 2022

Facciamo adesso un balzo in avanti per arrivare a scoprire quali saranno i videogames più interessanti del 2022.

Dying Light 2 è il secondo capitolo della saga iniziata sette anni fa, questo mix di sopravvivenza e azione, è un parkour soggettivo fra mostri e zombie. Rispetto al primo, questa versione promette tantissime novità, a partire dalla narrazione, ogni giocatore con le sue azioni influirà non soltanto sulla trama ma anche sul mondo e gli ambienti circostanti.

Gran Turismo 7 è perfetto per tutti coloro che amano le corse folli in auto ma prima il giocatore dovrà prendere la patente, racimolare denaro per potenziare l’auto e cercare di sopravvivere all’interno di un mondo perfido. Un gioco che sicuramente registrerà un record di download nel 2022.

God of War è da quest’anno disponibile anche per pc e ha già avuto un’accoglienza caldissima, la grafica curata nei minimi particolari sta ottenendo consensi da ogni parte del mondo. Un gioco perfetto per chi ama la guerra e le strategie di combattimento.

Elden Ring è un gioco fra i più attesi, un mix estremo di fantasy medievale, azione e giochi di ruolo, un viaggio tecnologico con un design innovativo a cui ha collaborato anche George R. R. Martin, creatore delle famosissime scenografie di Game of Thrones. Questo gioco non è semplicemente interessante ma si prepara a entrare nella mitologia ludica.

Saints Row è un gioco che uscirà ad agosto 2022 ma è già pronto per entrare in tutte le ludoteche del mondo. Gli ingredienti sono semplici ed efficaci e ricalcano quelle di GTA: corse pazzesche, sparatorie, risse, tutto ciò che non manca mai in un gangster movie che si rispetti.

I migliori giochi gratuiti per Android

Alchemy Stars è un gioco in stile gacha perfettamente curato in ogni sua dinamica di costruzione, ogni dettaglio è fluido, i protagonisti sono degli anime che lottano fra di loro combinando diverse strategie. Incantesimi, tattica, magie, abilità speciali e spettacolari, combattimento all’ultimo sangue, sono solo alcuni degli ingredienti presenti.

Anche Alto’s Odyssey è un gioco spettacolare che offre panorami mozzafiato con un sistema di controllo fluido e particolarmente coinvolgente, questo gioco rientra a pieno fra i migliori disponibili per Android, con il download gratuito.

Angry Birds Journey è soltanto un grande classico che ritorna alla ribalta grazie alla possibilità di scaricarlo sui sistemi Android, gli uccellini dovranno inseguire e battere i maialini che rubano le uova, questa versione presenta tantissime variazioni e novità rispetto a quella classica.