Cursed to Golf arriva su Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC quest’estate

I giocatori possono finalmente giocare con l’attesissimo “Golf-Like” di Thunderful e Chuhai Labs , Cursed to Golf , sia su PC, Nintendo Switch, Xbox Series X|S e Xbox One quest’estate. La finestra di rilascio di Cursed to Golf è stata rivelata oggi al Future Games Show, come parte del segmento Virtual Showfloor della presentazione. Dai una nuova occhiata a cosa c’è in serbo per il nostro sfortunato giocatore di golf mentre naviga nelle buche sotterranee di Golf Purgatory nel nuovissimo trailer di gioco:

Dopo essere stati inseriti in più elenchi dei “più attesi del 2022” dai principali media di giochi, i giocatori ora possono vedere di cosa si tratta da soli: una demo gratuita a tempo limitato per il gioco è disponibile su Steam da ora fino al 27 marzo alle 20:00 CET . La demo darà ai giocatori un’idea di come funziona l’avvincente loop “Golf-Like” di Cursed to Golf, farà loro provare i tipi di trucchi stravaganti che esistono solo in Golf Purgatory e offrirà un assaggio di una colonna sonora di ispirazione retrò che, francamente, schiaffeggia forte. Per i giocatori di golf fisici veramente abili là fuori, la lotta contro il boss scozzese si trova alla fine della demo, batterlo è la prima vera prova di Golf Purgatory, buona fortuna!

“Con l’entusiasmo incoraggiante che circonda Cursed to Golf, siamo davvero entusiasti di muoverci verso l’uscita nell’estate 2022 e di poter finalmente permettere alle persone di giocarci. Bene, in realtà, abbiamo deciso di far giocare le persone ora, da qui questa demo gratuita a tempo limitato su Steam! ha detto il direttore del gioco Liam Edwards. “Goditi il ​​primo bioma di Golf Purgatory, ci sono alcune buche complicate e avrai anche l’opportunità di giocare contro il primo boss. Divertiti e buona fortuna a superare The Scotsman!

In Cursed to Golf , vesti i panni del giocatore di golf maledetto, intrappolato nel Purgatorio del golf dopo che un fulmine ti ha fermato di colpo. Per risalire nella terra dei vivi, dovrai giocare attraverso 18 buche simili a dungeon. Queste buche infernali sono dotate di teletrasporti, TNT, fan ad alta potenza e altre sfide che metteranno alla prova le tue abilità in un circuito “simile a un golf” che ti vedrà giocare a golf, morire e giocare di nuovo. Per non parlare dei boss che dovrai sconfiggere se vuoi rimuovere la tua maledizione e sfuggire al tuo destino