eBay, parte il programma ricondizionato

Parte il “Programma Ricondizionato” di eBay che offre alla sua community i migliori prodotti tecnologici ricondizionati da venditori accuratamente selezionati e ancora più convenienti, grazie alle partnership con i brand più importanti di elettronica e i migliori rivenditori professionali.

Affidabile, economico e sostenibile, il “Programma Ricondizionato” di eBay comprende smartphones, smartwatches, tablets, device audio, piccoli elettrodomestici, computer portatili e desktops. Sono proprio questi i prodotti ricondizionati più ricercati sul marketplace: ben il 67% sono hi-tech (38% categoria informatica e 28% smartphone), seguiti da quelli per l’Home&Garden al 19% e P&A (Parts&Accessories) al 11%.

Su eBay il ricondizionato è un trend in forte crescita: nel corso del 2021 gli oggetti ricondizionati messi in vendita sono aumentati del +30% e rappresentano il 6% di tutti i prodotti elettronici presenti sul marketplace. Per questo motivo ogni due mesi eBay introdurrà nel Programma Ricondizionato nuovi brand e categorie di prodotti per soddisfare i desideri di acquirenti e venditori.

Con il Programma Ricondizionato, eBay garantisce che tutti i prodotti ricondizionati presenti siano autentici e di qualità, con spedizione e reso gratuiti, per un acquisto in totale sicurezza. Tutti aspetti facilmente tracciabili sul marketplace sia nella sezione “ricondizionato certificato” (prodotti ricondizionati dal brand produttore o da un suo fornitore certificato) sia nella sezione “ricondizionato dal venditore” (prodotti ricondizionati da venditori esperti e accuratamente selezionati da eBay). Quest’ultimi sono ulteriormente classificati in 3 stati: eccellente, molto buono e buono, in base alle caratteristiche rintracciabili sulla pagina dedicata.

“Il Programma Ricondizionato di eBay fa parte di un progetto più ampio che ha come obiettivo migliorare l’esperienza sul nostro marketplace e la fiducia della nostra community” – afferma Martina Colandrea, B2C Commercial Director eBay Italia – “Attraverso lo sviluppo di progetti e programmi dedicati, desideriamo coinvolgere e far sentire i nostri utenti non solo semplici ‘sellers e buyers’, ma parte integrante di una vera e propria community, dove scambiarsi novità, informazioni e consigli sui temi dell’elettronica nuova e ricondizionata. In questa direzione, oltre al programma ricondizionato, stiamo rafforzando e allargando le partnership con i brand, le contaminazioni con altri modelli di business, come il C2C, l’area editoriale e di comunicazione, insieme ad altre novità che introdurremo nel corso dei prossimi mesi”.

Il mercato mondiale dei prodotti ricondizionati è anche una tendenza globale che rappresenta il 12-15% del mercato totale, per un totale di 5 milioni di persone che già li compra. Un comportamento d’acquisto consapevole dal punto di vista della sostenibilità e della convenienza. I prodotti ricondizionati, infatti, continuano a vivere una seconda vita e non devono essere smaltiti, con conseguenti minori danni per l’ambiente.

Optare per un prodotto ricondizionato è quindi una scelta moderna, green e vantaggiosa: scoprite tutte le offerte del Programma Ricondizionato eBay al link www.ebay.it/b/Ricondizionati