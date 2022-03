Crea, costruisci ed esplora in Ikonei Island: An Earthlock Adventure, l’universo Earthlock si espande su PC e console

Ikonei Island: An Earthlock Adventure si basa sul successo dei giochi di ruolo Earthlock , portando la ricca costruzione del mondo e l’ambientazione magica del franchise in un nuovo territorio. Ambientato su un’isola deserta, il gioco incarica i giocatori di esplorare il suo paesaggio vario e intrigante mentre raccolgono risorse per la creazione e fanno amicizia con la fauna selvatica per utilizzare le loro abilità uniche per progredire in nuove aree dell’isola. Scopriranno antiche rovine di una civiltà passata, affronteranno pirati affamati di tesori e sbloccheranno una miriade di biomi diversi, che vanno da montagne ghiacciate e deserti aridi, a fitte giungle e umide paludi, mentre scopriranno i segreti che l’isola ha da offrire .

I giocatori avranno anche l’opportunità di rendere propria l’isola. Un villaggio aggiornabile funge da base operativa e oggetti posizionabili unici ti consentono di personalizzare l’isola a tuo piacimento.

C’è molto altro da imparare sugli ambienti intriganti del gioco e sull’ampia rete di sistemi di gioco e Snowcastle non vede l’ora di approfondire tutto ciò nei futuri aggiornamenti sulla roadmap di accesso anticipato del gioco. Il feedback dei giocatori sarà fondamentale per informare le modifiche e le aggiunte apportate al gioco durante il periodo di accesso anticipato, quindi la community è incoraggiata a unirsi a Snowcastle Discord e ad essere coinvolta nell’aiutare a plasmare l’isola di Ikonei .

“Siamo così entusiasti di poter finalmente condividere il prossimo passo nel franchise Earthlock con i giocatori”, ha affermato Bendik Stang, Game Director e co-fondatore di Snowcastle Games. “Con Ikonei Island: An Earthlock Adventure , vogliamo utilizzare il ricco mondo che abbiamo creato per Earthlock per offrire ai giocatori un’esperienza nuova di zecca, supportata da meccaniche dettagliate di creazione e personalizzazione. Non vediamo l’ora di dirti di più sui nostri piani per il gioco nella sua fase di accesso anticipato mentre ci avviciniamo a una versione completa per PC e console, ma per ora spero che il trailer di annuncio del gioco ti piaccia!”

Puoi inserire nella lista dei desideri Ikonei Island: An Earthlock Adventure su Steam ora !