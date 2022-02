Sifu (PlayStation 5/PC) – Recensione

Come insegna Kill Bill, pianificare una vendetta richiede tempo, concentrazione, impegno e grande determinazione. Sifu a questa serie di elementi aggiunge anche la perfezione. In questo nuovo titolo di Sloclap, studio già apprezzato per l’ottimo Absolver, non avremo Hattori Hanzo che ci forgia una spada speciale, ma saremo noi l’arma, saremo noi a dover concentrarci su ogni singolo combattimento, per raggiungere il nostro scopo finale, ma attenzione perché ogni fallimento ha un costo elevato.

Dopo otto lunghi anni passati ad allenarci per vendicare l’omicidio di tuo padre, è giunta finalmente l’ora di mettere in atto il nostro percorso di vendetta. Lui era il tuo insegnante di kung fu, oltre che il Sifu del tuo dojo, ed è stato ucciso davanti ai nostri occhi da Yang, suo vecchio allievo e da un gruppo di suoi alleati. Il viaggio per affrontare tutti e quattro i seguaci di Yang è lungo, irto di pericoli e la morte si rischia in ogni incontro. ma sappiatelo: in Sifu la morte non è una possibilità, è una certezza.

La storia non è niente di originale o innovativo, ma proprio questa narrativa semplice funziona a favore di Sifu .

La tua giustizia non sarà facile e il prezzo per il fallimento non è un semplice respawn o perdere un paio di punti esperienza. È la tua vera essenza di vita. Ogni volta che veniamo sconfitti in combattimento, invecchiamo. Ciò significa che potresti entrare in un livello a 20 anni e terminarlo quando ormai hai un piede nella tomba. Infatti, invece di dover ricominciare da capo ad ogni sconfitta, possiamo rialzarci, ma questo ci farà invecchiare di un anno e gli anni si accumuleranno. Quindi la prima volta che moriamo, perdiamo un anno. La prossima volta ne perdi due, per un totale di tre e così via, facendo la sommatoria dei numeri di morti che abbiamo accumulato. Possiamo abbassare il numero degli anni solo sconfiggendo un avversario tosto o un boss. Anche allora, si abbasserà solo di un anno. Ogni istanza di errore ha un costo maggiore rispetto alla precedente.

Ogni 10 anni aggiunti alla nostra età aumenteranno i danni che infliggiamo, ma diminuiranno i punti salute. I nostri anni di esperienza accumulati ci renderanno uno strumento affilato ma fragile. È una meccanica ispirata in quanto non solo aumenta il rischio e l’intensità dei combattimenti, ma si aggiunge anche alla narrativa del gioco.

La tua ricerca di vendetta sta consumando tutto. Rischierai e sacrificherai tutto. Anche arrivare al punto di aggiungere anni su anni per evitare la morte e portare la a termine la nostra vendetta. Tu, il protagonista, trascorri ogni momento di veglia, pianificando e allenandoti. Anche quando carichi il gioco e premi Continua, viene riprodotta una piccola animazione del tuo personaggio che assalta un manichino da allenamento. Ciò implica che anche quando non stai giocando, il protagonista si prepara sempre per le battaglie a venire.

Sifu è pensato per essere rigiocato. È consigliabile tornare ai livelli precedenti dopo aver sbloccato le scorciatoie. O con una conoscenza più approfondita dei tipi di nemici e delle armi disponibili. Ogni nuova potrebbe vederti più giovane, dandoti il ​​respiro di cui hai bisogno per il prossimo combattimento. Vi posso assicurare che non avrete alcun vantaggio a combattere contro Yang a 60 anni. Tutto è strutturato per perfezionare la nostra tecnica, acquisire miglioramenti definitivi, giocare e rigiocare senza sosta, come se fosse un vero allenamento di kung-fu. Solo con la dedizione, la perseveranza, lo studio delle tattiche degli avversari si può arrivare a dominarlo, ma non subito. Non esiste un livello di difficoltà, perché la difficoltà è nella nostra mente. Quello che dobbiamo fare è cimentarci in ogni partita per trovare i punti deboli degli avversari, per trovare le scorciatoie nascoste che ci permetteranno di prendere alle spalle i nemici, aumentare la nostra capacità tecnica sia nell’attacco che nella difesa. Pur essendo un picchiaduro a scorrimento, assomiglia molto ad uno shoot’em up come struttura. Si devono imparare i patterns, scovare i punti deboli dei nostri avversari, studiare il comportamento dei boss e sapere usare al meglio le armi e le tecniche che abbiamo in dotazione.

Sifu è pieno zeppo di stile e l’estetica di tutte le fasi è di prim’ordine. Da condomini fatiscenti a un museo meticolosamente curato oppure ambienti di lusso sfrenato, sono tutti elementi che fanno da cornice al nostro percorso di vendetta . Il suo design dei livelli non è solo ottimo per il combattimento, ma è anche un piacere visivo. Soprattutto la seconda fase, il club, pieno di neon e musica pulsante che lo rendono il teatro ideale di una lotta all’ultimo colpo. Ci sono un sacco di elementi che riportano alla mente film famosi, come ad esempio un combattimento in un corridoio che è un omaggio gradito al mitico Oldboy, oppure altri momenti che sembra di essere proiettati dento ad un film di John Wick.

Ottima la colonna sonora, che è un perfetto compendio a tutta la nostra azione. Il meglio si raggiunge con i pezzi che accompagnano i combattimenti con i boss, rendendo l’esperienza ancor più immersiva e frenetica.

