Razer DeathAdder V2 X Hyperspeed – Recensione

Il mouse più iconico di Razer ha ancora una volta un nuovo look. Il Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed, naturale evoluzione del modello cablato (Razer DeathAdder V2), ​​è l’ultimo arrivato della linea per quanto riguarda i mouse senza fili, che offre doppia funzionalità HyperSpeed ​​wireless e Bluetooth in un unico pacchetto. Scelto da più di 13 milioni di fan in tutto il mondo, la forma iconica del DeathAdder ha garantito la vittoria a infiniti pro, più di ogni altro mouse.

Il Razer DeathAdder V2 X Hyperspeed si presenta in una confezione piccola e minimal dove all’interno troviamo il minimo essenziale, il mouse, una batteria AAA, manuale di istruzioni e alcuni adesivi Razer. All’esterno in evidenza tutte le caratteristiche principali del prodotto.

Tecnologia Razer™ HyperSpeed Wireless con compatibilità per l’utilizzo di due dispositivi con un unico adattatore

Sensore ottico 5G da 14.000 DPI reali con una precisione di risoluzione del 99%

Fino a 300 pollici al secondo (IPS)/accelerazione 35 G

Sette pulsanti programmabili singolarmente

Switch meccanici per mouse Razer™ di 2a generazione con una durata fino a 60 milioni di click

Design ergonomico per destrorsi

Rotella del mouse tattile da gaming

Configurazione della sensibilità al volo (livelli predefiniti: 400/800/1600/3200/6400)

Memoria DPI e keymap integrata

Piedini del mouse 100% PTFE non colorato

Compatibilità con Razer Synapse 3

Slot per batteria ibrido AA/AAA (solo un tipo per volta)

Durata della batteria: fino a 235 ore (2,4 GHz) o 615 ore (BLE) con batteria AA inclusa.

Dimensioni approssimative: 127 mm (lunghezza) x 61,7 mm (larghezza impugnatura) x 42,7 mm (altezza)

Peso approssimativo: 86 – 103 g | 3.03 – 3,63 oz

Ergonomicamente, il DeathAdder V2 X Hyperspeed si presta perfettamente sia all’impugnatura sul palmo che all’impugnatura ad artiglio. Il livello di comfort è elevato, uno dei motivi per cui il design della linea dei mouse DeathAdder è cambiato a malapena dal lancio del primo modello nel 2006.

Il mouse ha in totale sette pulsanti programmabili: un pulsante sinistro e destro del mouse, una rotella di scorrimento, due pulsanti laterali che si trovano lungo e sopra il pollice e due pulsanti vicino al bordo esterno del pulsante sinistro del mouse. Per impostazione predefinita, i due pulsanti laterali vanno avanti e indietro nei browser, mentre i due pulsanti sul bordo esterno aumentano e diminuiscono la sensibilità del mouse (fino a un massimo di 14.000 DPI). Come altri mouse Razer, i pulsanti possono essere configurati e personalizzati utilizzando il software Razer Synapse e con la funzione Hypershift che consente agli utenti di mappare una seconda funzione su tutti i pulsanti, il DeathAdder V2 X Hyperspeed può svolgere un totale di 14 funzioni in totale.

Un problema con molti mouse è che gli utenti possono spesso fare clic accidentalmente sui pulsanti laterali, il che può essere fastidioso. Con il DeathAdder V2 X Hyperspeed, è improbabile che ciò accada grazie alla posizione dei pulsanti. È difficile fare clic sui pulsanti senza l’intenzione di farlo, e questo è un piccolo tocco di design che probabilmente sarà molto apprezzato. Sette pulsanti programmabili non sono molti, soprattutto se confrontati con i 20 del Naga , ma sono decisamente sufficienti per quanto riguarda i mouse da gioco. Ancora una volta, è funzionale e, a meno che non si abbiano esigenze altamente specifiche, il DeathAdder V2 X Hyperspeed dovrebbe essere una scelta solida per un mouse wireless.

Funzionale, infatti, è la parola chiave per il DeathAdder V2 X Hyperspeed, perché a differenza di molti altri prodotti Razer, non dispone di luci RGB. Coloro che trovano sgargiante l’oceano di luci RGB apprezzeranno l’eleganza sottile e sobria di questo mouse.

Altro punto di forza è la straordinaria durata della batteria. Ha uno slot per batteria ibrida AA/AAA, sebbene sia possibile utilizzarne solo un tipo alla volta e vanta una durata della batteria di 235 ore quando si utilizza 2,4 GHz o 615 ore quando si utilizza Bluetooth Low Energy (BLE). Anche dopo due settimane di utilizzo con la batteria AA inclusa, il mouse è ancora carico, senza alcun segno di esaurimento. L’impressionante durata della batteria rende anche la mancanza di ricaricabilità qualcosa di perdonabile.

Insieme alle sue dimensioni di 127 mm x 61,7 mm x 42,7 mm e al peso di 86-103 g, questo è un ottimo mouse portatile ideale per il lavoro in movimento e per coloro che si trovano spesso in giro con il proprio laptop. Sebbene sia più grande dell’Orochi V2 , le dimensioni del DeathAdder V2 X Hyperspeed lo rendono più comodo da usare. Anche se è leggermente più ingombrante da trasportare, la differenza non è così grande da diventare un problema evidente e significativo.

Dal punto di vista della connettività, naturalmente, il 2,4 GHz è molto più reattivo rispetto all’uso del Bluetooth a bassa energia. Il dongle USB per 2,4 GHz è elegantemente tenuto sotto la piastra di copertura, che è anche il punto in cui si trova lo slot della batteria. Anche la latenza è incredibilmente bassa e non c’è alcuna differenza palpabile tra il DeathAdder V2 X Hyperspeed e un mouse da gioco cablato. Sarà difficile tornare ad utilizzare un mouse cablato dopo essersi abituati a questo modello, affidabile e senza pretese.

Il DeathAdder V2 X Hyperspeed è definito dalla sua praticità e, sebbene sia classificato come un mouse da gioco, è un mouse vincente per lavoratori, creativi e studenti, in particolare quelli che si trovano a viaggiare frequentemente.

Per coloro che desiderano aggiornare il proprio mouse o stanno valutando se ne valga la pena, il DeathAdder V2 X Hyperspeed è da prendere seriamente in considerazione. Il prezzo ufficiale di vendita è di 69,99 € che lo posiziona tra i migliori mouse per rapporto qualità prezzo.