PUBG: BATTLEGROUND diventerà free to play su PC e console

Durante i Game Awards 2021, KRAFTON, Inc ha rivelato che a partire dal 12 gennaio 2022, PUBG: BATTLEGROUNDS passerà alla modalità “free-to-play” (F2P) su PC e console, inaugurando una nuova era per il popolare gioco battle royale. Per coloro che sono interessati a rivivere l’annuncio dei Game Awards, il trailer completo della rivelazione è disponibile qui.

Quando PUBG: BATTLEGROUNDS passerà al F2P, presenterà BATTLEGROUNDS Plus, un aggiornamento opzionale dell’account premium che consentirà ai giocatori di accedere a una serie di funzionalità del gioco nuove ed esclusive. Tutti i giocatori inizieranno con un account di base che offre l’accesso alla maggior parte delle funzionalità del gioco, e potranno passare a BATTLEGROUNDS Plus al prezzo una tantum di $12,99 USD per ottenere l’accesso a:

Bonus 1.300 G-COIN

PE Survival Masters + aumento 100%

Carriera – Medal tab

Modalità classificata

Funzionalità partita personalizzata

Oggetti di gioco, tra cui il set di Captain Camo, che include cappello, maschera mimetica e guanti mimetici

I giocatori che hanno acquistato e giocato a PUBG: BATTLEGROUNDS prima del passaggio al F2P riceveranno il PUBG – SPECIAL COMMEMORATIVE PACK, che includerà un aggiornamento automatico dell’account a BATTLEGROUNDS Plus, il set di skin Battle Hardened, la Shackle and Shanks Legacy Pan e la targhetta Battle-Hardened Legacy.