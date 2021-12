un nuovo trailer per Destiny 2: La Regina dei Sussurri ai The Game Awards 2021

ai The Game Awards di quest’anno Bungie ha presentato un nuovo trailer per Destiny 2: La Regina dei Sussurri, la prossima espansione di Destiny 2 in uscita il 22 febbraio 2022. Il nuovo trailer racconta un inquietante incontro: quello di una squadra di guardiani con Savathûn e le sue forze che brandiscono la Luce, la Covata Lucente.

Bungie offre inoltre diversi sconti* per i nuovi guardiani desiderosi di avventurarsi in Destiny 2 per la prima volta:

● Oltre la Luce: 50% di sconto

● Oltre la Luce + una stagione: 50% di sconto

● Oltre la Luce Deluxe: 40% di sconto

● Oltre la Luce Edizione Leggendaria: 60% di sconto

● Ombre dal Profondo: 67% di sconto

● Pacchetto I Rinnegati: 60% di sconto