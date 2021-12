FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE in arrivo su PC

Durante i The Game Awards 2021, SQUARE ENIX ha annunciato che FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE per PC sarà disponibile per la prima volta su Epic Games Store dal 16 dicembre 2021. La versione migliorata e arricchita di FINAL FANTASY VII REMAKE, che durante l’evento dello scorso anno ha vinto premi per il miglior GdR e la miglior colonna sonora e musica di un GdR, include vari miglioramenti grafici, del gameplay e di sistema e aggiunge una nuova avventura all’acclamatissimo GdR d’azione, ovvero “FF7R EPISODE INTERmission”.

Con texture, illuminazione e ambienti di sfondo migliorati, una modalità Foto completamente personalizzabile e altro ancora, FINAL FANTASY VII INTERGRADE per PC include anche il supporto per 4K, per l’HDR, per controller XInput e DirectInput conformi e per tastiera e mouse. Inoltre, i PC con le specifiche tecniche più alte possono arrivare fino a una performance di 120 fps.

Qui di seguito la lista completa dei contenuti di FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE su PC tramite Epic Games Store: