Disponibile da oggi Gear.Club Unlimited 2!

Gear.Club Unlimited, la serie racing di Microids con oltre un milione di pezzi venduti in tutto il mondo su Nintendo Switch, è ora disponibile per la prima volta su console e PC grazie a Gear.Club Unlimited 2 – Ultimate Edition.

Gear.Club Unlimited 2 – Ultimate Edition contiene tutti i contenuti disponibili in Gear.Club Unlimited 2, per consentire ai giocatori di lanciarsi in gare emozionanti con le supercar più prestigiose. Sono infatti più di 250 le gare in cui cimentarsi, comprese le Porsche Series da correre al volante della mitica 911 930 Turbo!

Gear.Club Unlimited 2 – Ultimate Edition è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.