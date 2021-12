Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! disponibile da ora

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) ha annuncato che Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! è disponibile da oggi in esclusiva su Nintendo Switch.

Bestseller in Giappone, Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! è un gioco di carte collezionabili basato su Rush Duel – un gioco che offre un set di regole alternative rispetto a quelle tradizionalmente usate in Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI.

In Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!!, i Duellanti potranno:

Vivere una storia originale con nuovi e divertenti personaggi

Affinare le proprie abilità in una completa campagna single-player

Costruire il proprio Deck attingendo da una massiccia selezione di carte

Duellare in ogni momento e in ogni luogo grazie al multiplayer locale a due giocatori

Affrontare amici e sfidanti di tutto il mondo nei Duelli online a due giocatori

E molto, molto altro

Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! è disponibile ora sul Nintendo eShop al prezzo di €39.99.