Il nuovo aggiornamento di Dreams facilita il sistema di creazione

Sony Interactive Entertainment è lieta di annunciare due nuovi aggiornamenti diDreams, l’esclusiva PS4 sviluppata dal pluripremiato studio Media Molecule in cui è possibile esplorare, sperimentare e giocare con la propria immaginazione.

Il primo update è Ancient Dangers: A Bat’s Tale, esperienza in terza persona realizzatadirettamente da Media Molecule e progettataper mettere alla prova le abilità degli avventurieri più coraggiosi. L’aggiornamento permette di giocare contro simpatici nemici, di trovare enigmi per stimolare il ragionamento e di combattere contro un drago dai denti enormi (e un ego ancora più grande). Il contenuto è giocabile in modalità giocatore singolo o in co-op locale.

Il secondo grande update riguarda la creazione: con DreamShaping, infatti, ideare giochi non è mai stato così veloce, facile e divertente. Grazie ad una nuova interfaccia e un nuovo sistema di modelli, DreamShaping ora aiuta i creatori con strumenti e indicazioni per iniziare a dare vita platform 2D, sparatutto a scorrimento laterale e giochi di minigolf.