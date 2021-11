Svelato Luke, il personaggio finale di Street Fighter V

Come mostrato durante lo “Street Fighter V Fall Update”, l’evento digitale del 23 novembre, Luke sta portando il suo stile di gioco aggressivo e potente nello stimato roster di Street Fighter V, come personaggio finale del gioco. Luke arriva con un passato travagliato, poiché gli eventi drammatici della sua infanzia hanno forgiato il suo cammino. Sebbene questo personaggio completamente nuovo abbia un passato oscuro, si riserva un futuro luminoso per quanto riguarda le sue meccaniche di battaglia uniche e la sua l’importanza nel mondo di Street Fighter. Luke è da oggi disponibile in Street Fighter V e avrà un ruolo chiave anche nel prossimo progetto legato aStreet Fighter.