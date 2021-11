Il videogioco di Chi Vuol Essere Milionario? – New Edition arriva su Playstation 5

Chi Vuol Esser Milionario? arriva su Playstation 5 con una nuova versione ricca di tanti contenuti inediti. Basato sul mitico quiz televisivo di Sony Pictures Television (“SPT”) trasmesso in oltre 120 Paesi in tutto il mondo e che ha recentemente celebrato il suo 20° anniversario, questa versione del videogioco offre contenuti aggiuntivi, che saranno disponibili all’inizio del 2022 anche su PlayStation 4, PC, Nintendo Switch e console Xbox One

I nuovi contenuti comprendono:

• Oltre 3000 nuove domande , per ben 8000 domande in totale !

• Nuovi pacchetti di domande per mettere alla prova le conoscenze sui Giochi Olimpici o sulla Justice League!

• Un’opzione per rimuovere il timer che consente a tutti di prendersi il tempo necessario per inviare la risposta finale!

• Una nuova modalità di “ gioco veloce ” incentrata solo su domande e risposte che consente ai giocatori di raggiungere il milione più velocemente!