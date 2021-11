Nintendo festeggia il Black Friday con un Bundle speciale di Nintendo Switch

Nintendo ha svelato oggi l’imminente disponibilità di un il bundle speciale Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe + abbonamento di 3 mesi a Nintendo Switch Online , ora disponibile presso i principali rivenditori di tutta Italia, fino a esaurimento scorte, ad un prezzo vantaggioso.



Con le feste dietro l’angolo, questo bundle è il regalo ideale per gli amici e le famiglie che cercano il divertimento sempre e ovunque. Composto da una console Nintendo Switch, una coppia di controller Joy-Con (Rosso Neon / Blue Neon) e un codice download di Mario Kart 8 Deluxe e un abbonamento di 3 mesi a Nintendo Switch Online, la confezione possiede tutto ciò di cui i giocatori hanno bisogno per iniziare subito a correre. Fino a quattro giocatori possono unirsi al divertimento utilizzando controller Joy-Con aggiuntivi, venduti separatamente. E dato che Nintendo Switch può essere giocato ovunque, in qualunque momento con chiunque, le sfide possono vivere sullo schermo TV nel salotto di casa, sui sedili posteriori dell’auto o in qualsiasi altro luogo i corridori sentano di poter sfrecciare sulla pista.

E grazie al servizio Nintendo Switch Online, è possibile anche sfidare piloti di tutto il mondo. Fino a 12 giocatori possono prendere parte a gare online e due giocatori possono persino giocare insieme in online locale con la stessa console Nintendo Switch.