LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS su Switch dal 7 dicembre 2021

Oggi SQUARE ENIX, Ltd. ha annunciato che l’acclamato LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS uscirà su Nintendo Switch in formato digitale il 7 dicembre 2021, mentre la versione fisica uscirà il 25 febbraio 2022. Questo segnerà il debutto della serie pluripremiata sulla console portatile.

L’edizione per Switch di Life is Strange: True Colors è stata sviluppata appositamente per la console Nintendo. Lo studio di sviluppo voleva creare la miglior esperienza narrativa possibile ottimizzando grafica e performance. Per questo è stato necessario apportare varie modifiche tecniche, tra cui una rielaborazione di tutti i modelli dei personaggi, degli oggetti ambientali e del foliage, oltre a una rielaborazione completa del motore d’illuminazione.

LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS sarà disponibile sull’eShop di Nintendo Switch dal 7 dicembre 2021, mentre la versione fisica uscirà il 25 febbraio 2022. È anche disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam), GeForce NOW e Google Stadia.