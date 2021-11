Aperte le registrazioni per il Closed Beta Test PC di DRAGON BALL: THE BREAKERS

Bandai Namco ha oggi annunciato che il Closed Beta Test di DRAGON BALL: THE BREAKERS sarà disponibile il 4 e 5 dicembre su PC nel corso dei seguenti orari:

– Sessione 1: 4 dicembre 3:00 AM – 7:00 AM CET

– Sessione 2: 4 dicembre 1:00 PM – 5:00 PM CET

– Sessione 3: 4 dicembre 7:00 PM – 11:00 PM CET

– Sessione 4: 5 dicembre 3:00 AM – 7:00 AM CET

Per avere una possibilità di essere selezionati, i giocatori possono registrarsi qui: https://bnent.eu/DBTB_BETA

Non solo, per prepararsi al Closed Beta Test, i giocatori possono dare un’occhiata al nuovo System Trailer di DRAGON BALL: THE BREAKERS. Il video mostra un riassunto delle regole e degli elementi peculiari del gameplay e dà alcuni consigli sia ai “Superstiti” sia ai “Razziatori”