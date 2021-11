La colonna sonora di OlliOlli World svelata ai Golden Joystick Awards 2021

Una selezione di tracce musicali presenti nel nuovo gioco di skateboard a piattaforme OlliOlli World è stata rivelata ieri nel corso della 39ª edizione dei Golden Joystick Awards.

“La musica è da sempre una componente essenziale della serie di OlliOlli, nonché una parte integrante della sua esperienza di gioco“, ha dichiarato Simon Bennett, Co-CEO di Roll7, che nel corso dell’evento ha anche presentato il premio per il miglior sonoro. “Siamo davvero felici di poter condividere dei brani musicali così accattivanti, composti da incredibili musicisti indipendenti e provenienti da ogni parte del mondo.”

OlliOlli World offre trentadue fenomenali tracce di musica elettronica, composte da artisti del calibro di Fardust, Adam Swim, Midflite e molti altri. Ascolta subito la playlist di OlliOlli World su Spotify, con una selezione di otto brani tratti dalla colonna sonora di prossima uscita:

Shimmer (Fardust)

(Fardust) Arps (Nikitich)

(Nikitich) Darling Gardens (Midflite)

(Midflite) Panoramas (Woodwire)

(Woodwire) Avalanche (Fardust, Azureskye)

(Fardust, Azureskye) Can’t Sleep (Adam Swim)

(Adam Swim) Leaps and Bounds (Cotton Claw)

(Cotton Claw) Not so Much (Nikitich)

OlliOlli World sarà disponibile in formato digitale a partire dal primo trimestre del 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Per maggiori informazioni su OlliOlli World, iscriviti al nostro canale YouTube, seguici su Twitter o TikTok, diventa un fan su Facebook e visita OlliOlliGame.com.