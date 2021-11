Mattel e Milestone pubblicano la Cadillac Seville by Gucci in Hot Wheels Unleashed

Mattel, Inc. e Milestone, hanno pubblicato oggi un trailer che svela una delle auto più attese del roster di Hot Wheels Unleashed: la replica in scala 1:64 della leggendaria Cadillac Seville by Gucci. A partire da oggi, tutti i giocatori che accedono a Hot Wheels Unleashed troveranno la nuova auto nella loro collezione, gratuitamente su tutte le piattaforme. Il veicolo è il risultato di una collaborazione che ha ricreato quell’espressione paradigmatica dell’estro della fine degli anni ’70 e ha testimoniato il pensiero lungimirante della Maison.

Hot Wheels Unleashed è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store).