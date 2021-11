Pubblicata una nuova puntata di Dying 2 Know More

Nell’ultimo episodio di Dying 2 Know More, disponibile qui, Thomas Gerbaud, il World Director di Dying Light 2 Stay Human, ci ha presentato in modo più approfondito The City e la sua gente. In seguito al Crollo della civiltà, le persone si sono unite per crearne una nuova, nonché un nuovo stile di vita, al cospetto dell’infezione. I giocatori potranno scoprire questo mondo e i suoi abitanti attraverso gli occhi di Aiden. Le conseguenze delle sue azioni sconvolgeranno la loro vita quotidiana.

In questo episodio gli spettatori potranno scoprire di più sull’ambientazione post-apocalittica del gioco e sullo stile di vita di The City. I Pacekeepers svolgeranno un ruolo centrale in tutto ciò, e Thomas Gerbaud illustrerà in maniera più approfondita il loro rigoroso rispetto delle leggi, dell’ordine e della gerarchia. Gli abitanti sono un prodotto del mondo che li circonda, com’è dimostrato dalla ricca narrativa ambientale del gioco. Per Thomas, l’obiettivo era quello di far percepire realmente ai giocatori la popolazione, le regole e lo stile di vita presenti nel mondo del gioco, permettendo loro di esplorarlo in prima persona e di interagire con esso. Ogni luogo è pieno di piccoli dettagli che fanno sembrare il mondo più ricco di sfumature e complesso e consentono ai giocatori di comprendere le molteplici sfaccettature che caratterizzano The City.