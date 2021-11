Questo weekend avrà inizio la open beta di THE KING OF FIGHTERS XV

Questo weekend, il grande fenomeno dei fighting game THE KING OF FIGHTERS XV (KOF XV) inizierà a scaldarsi tramite l’Open Beta Test.

La Beta di KOF XV sarà disponibile su PlayStation 5 e PlayStation 4 e presenterà il crossplay tra entrambe le console. I partecipanti potranno affrontarsi sia in modalità online (casual match, room match) che offline (versus, training, tutorial) e non avranno bisogno di un abbonamento PlayStation Plus per giocare.

La Open Beta sarà disponibile durante il seguente periodo:

20 novembre alle 4:00 – 22 novembre alle 15:59

Inoltre durante il periodo di Open Beta di THE KING OF FIGHTERS XVsarà possibile selezionare i personaggi giocabili presenti nel roster qui di seguito: