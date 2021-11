Alien: Isolation su iOS e Android a dicembre

Feral Interactive ha annunciato oggi che Alien: Isolation sarà disponibile per iOS e Android da giovedì 16 dicembre 2021.

Alien: Isolation su dispositivi mobile offre un’avventura coinvolgente ricca d’azione ambientata su una stazione spaziale labirintica semidistrutta, distante anni luce dalla Terra. La straordinaria grafica da gioco tripla A, la narrazione avvincente e la terrificante atmosfera del pluripremiato capolavoro di fantascienza di Creative Assembly™ sono stati fedelmente replicati in questa versione per smartphone e tablet, per garantire un’esperienza horror di sopravvivenza completa e senza compromessi anche su dispositivi mobile.

Adattato e ripensato con cura per il gioco via touchscreen e con un’interfaccia dedicata completamente personalizzabile, Alien: Isolationconsente ai giocatori di configurare il gioco in base alle proprie esigenze, e supporta anche l’uso del joypad. In questa edizione sono inclusi anche i sette DLC aggiuntivi, come Last Survivor e Crew Expandable.

Alien: Isolation uscirà dalla camera di equilibrio il 16 dicembre, e sarà disponibile al prezzo di 14,99 € (i prezzi possono variare in base alla regione). Alien: Isolation per iOS è già disponibile per la prenotazione, mentre gli utenti Android possono registrare il proprio interesse a questo indirizzo.