Oggi, Koch Media e lo sviluppatore Saber Interactive sono fieri di annunciare che l’edizione fisica di World War Z è ora disponibile per Nintendo Switch.

World War Z, lo sparatutto zombi al cardiopalma che ha affascinato oltre 15 milioni di giocatori ora arriva su Nintendo Switch. Ispirato al film di Paramount Pictures, World War Z si concentra sul frenetico gameplay sparatutto in terza persona con sciami di centinaia di zombi.

World War Z per Nintendo Switch include anche tutti i contenuti della Game of the Year Edition di World War Z.