L’horror psicologico in prima persona Dollhouse è disponibile da oggi su Nintendo Switch e Epic Games Store.

Nel nuovissimo trailer appena rilasciato, SOEDESCO svela lo stile oscuro da film noir del gioco. Dollhouse usa alcune caratteristiche specifiche di Switch come il touch screen per navigare i menu, il rumble HD sincronizzato con il battito del cuore del personaggio e un pulsante dedicato che consente di girarsi in un istante.