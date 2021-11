Beyond Contact è in arrivo su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S|X

Oggi, Koch Media e lo sviluppatore Playcorp hanno rivelato una Roadmap che delinea la fase di early access di Beyond Contact. L’imminente avventura sci-fi survival sarà pubblicata su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S|X e presenterà il multiplayer cross-play su tutte le piattaforme.

C’è una community vivace e costruttiva di giocatori di questo titolo survival che sta crescendo dall’annuncio dell’accesso anticipato di Beyond Contact. Il gioco per PC è stato lanciato in Early Access su Steam lo scorso settembre e viene gestito dal vivo con l’obiettivo di potenziare i giocatori nel processo di sviluppo. Lo sviluppatore australiano Playcorp ha ora rivelato la sua Roadmap completa dell’early access che elenca alcune caratteristiche chiave del gioco come nuovi gadget di combattimento, una Endless Survival Mode, nonché alcune costruzioni di base, miglioramenti della mappa e nuove trame da sviluppare nel mondo.