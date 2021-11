FINAL FANTASY V arriva su Steam in versione rimasterizzata!

SQUARE ENIX ha annunciato che il prossimo capitolo della serie Pixel Remaster, la versione rimasterizzata in 2D di FINAL FANTASY V, arriverà con grafica e audio migliorati in Europa il 10 novembre per Steam e dispositivi mobile.

FINAL FANTASY V narra la storia di un giovane e del suo chocobo, che finiscono per conoscere nuovi amici che cambieranno il loro destino. Quando i Cristalli che danno equilibrio ai poteri del mondo si trovano in pericolo, il re si affretta ad aiutare… ma scompare. Famoso per il suo sistema di classi personalizzabile, che ti permette di scegliere liberamente le cassi che vuoi perfezionare con i tuoi personaggi, FINAL FANTASY V supporta molti stili di giochi diversi e sviluppa l’iconico sistema di gioco dell’Active Time Battle, che fece il suo debutto in FINAL FANTASY IV.

Questa nuova versione di FINAL FANTASY V includerà vari aggiornamenti e miglioramenti, tra cui:

Una grafica totalmente aggiornata in stile pixel 2D per le piattaforme moderne, tra cui gli inconfondibili personaggi di FINAL FANTASY creati da Kazuko Shibuya, l’artista originale che ha anche collaborato su questa raccolta.

Delle fantastiche colonne sonore riarrangiate sotto la supervisione del compositore originale, Nobuo Uematsu.

Un gameplay migliorato che include un’interfaccia modernizzata, delle opzioni di combattimento automatico e altro ancora.

Delle migliorie generali, come i contenuti del bestiario, la galleria, il riproduttore musicale e la possibilità di salvare in qualsiasi momento.

Chi pre-acquisterà FINAL FANTASY V su Steam riceverà dei bonus esclusivi, tra cui tre brani riarrangiati per l’occasione, due sfondi esclusivi e il 20% di sconto. Questi brani speciali che riflettono la transizione tra le versioni originali iconiche e quelle riarrangiate sono disponibili con l’acquisto al lancio o tramite il pacchetto su Steam. Questi sono i brani inclusi:

Main Theme of FINAL FANTASY V (Timelapse Remix)

Battle at the Big Bridge (Timelapse Remix)

A New World (Timelapse Remix)

È possibile acquistare il pacchetto che include tutti e sei i giochi della serie FINAL FANTASY Pixel Remaster, ovvero il FINAL FANTASY I-VI Bundle, per ottenere uno sconto aggiuntivo. Maggiori informazioni sul pacchetto sono disponibili su Steam: https://store.steampowered.com/bundle/21478