DYNASTY WARRIORS 9 EMPIRES arriva il 15 febbraio 2022

KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Omega Force hanno svelato oggi altri dettagli dietro il sipario politico di DYNASTY WARRIORS 9 Empires, un’esperienza di battaglia strategica pronta a offrire azione sia sul campo di battaglia che nella war room, mentre i giocatori si contendono il controllo dell’antica Cina.

L’attesissimo titolo uscirà in tutta Europa il 15 febbraio 2022 per Nintendo Switch, su console Xbox Series X|S e Xbox One, PC Windows tramite Steam, PlayStation 4 e in versione digitale su PlayStation 5.

KOEI TECMO Europe ha anche svelato che i fan della serie DYNASTY WARRIORS potranno acquistare la versione speciale DYNASTY WARRIORS 9 Empires 20th Anniversary BOX, disponibile esclusivamente sul KOEI TECMO Europe Online Store. Questa imperdibile box dell’anniversario contiene un artbook dei personaggi per il 20° anniversario, un pacchetto di 94 carte personaggio con un espositore, la colonna sonora del gioco e una copia di DYNASTY WARRIORS 9 Empires, il tutto confezionato in una box da collezione a tema