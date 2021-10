[BREAKING NEWS] – Posticipata la data d’uscita di Elden Ring

Attraverso le pagine di un comunicato stampa ufficiale, Bandai Namco ha annunciato ufficialmente che, durante lo sviluppo di Elden Ring, la software house si è accorta che la profondità del gioco e il grado di libertà nella strategia sono andate ben oltre le aspettative iniziali e quindi è stato deciso di estendere il tempo di sviluppo per garantire gli aggiustamenti finali, fissando la nuova data di uscita al 25 febbraio 2022.

La software house ha inoltre annunciato che Elden Ring sarà giocabile tramite un Closed Network Test pianificato dal 12 novembre.

Il Closed Network Test di ELDEN RING sarà giocabile nei giorni tra il 12 e il 15 novembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S nei seguenti orari:

12 novembre: 12:00 – 15:00 CET

13 novembre: 4:00 – 7:00 CET

13 novembre: 20:00 – 23:00 CET

14 novembre 12:00 – 15:00 CET

15 novembre: 4:00 – 7:00 CET