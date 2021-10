Ghostrunner da oggi su Playstation 5 e Xbox Series X|S

Il Publisher 505 Games, insieme agli sviluppatori e partner All In! Games, One More Level, 3D Realms, e Slipgate Ironworks,lanciano oggi le versioni fisiche e digitali di Ghostrunner per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, il gioco d’azione cyberpunk in prima persona acclamato dalla critica. I possessori delle versioni Xbox One e PlayStation 4 possono ora aggiornare gratuitamente il loro gioco alla rispettiva versione per console di nuova generazione.

Ghostrunner sarà disponibile durante la giornata odierna su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in versione fisica e digitale al prezzo di €29.99, ed è anche già disponibile suPlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Amazon Luna, e PC via Steam, Epic Games Store e GOG.