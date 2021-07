Il nuovo controller Razer Kishi per iPhone supporta Xbox Game Pass Ultimate

Razer presenta il nuovo controller da gaming universale Razer Kishi per iPhone (Xbox), pensato per lo streaming di Xbox Game Pass Ultimate su iPhone. Grazie a questo controller mobile completamente integrato, i gamer possono ora giocare a oltre 100 giochi disponibili su Xbox Game Pass Ultimate mentre sono in movimento. Il device è inoltre è dotato di certificazione MFi, funzionando perfettamente con i titoli iOS compatibili, compresi quelli disponibili su Apple Arcade.

Razer Kishi offre funzionalità avanzate per i mobile gamer, dando loro più precisione e controllo grazie agli stick analogici cliccabili, un layout completo di pulsanti multifunzione e croce direzionale a 8 vie. Con la comoda ergonomia tipica dei Razer Kishi, l’ultima espansione della linea è anche dotata di un nuovo design con pulsanti frontali monocromatici.

Con l’acquisto del controller, i gamer otterranno anche una prova gratuita di 90 giorni di Xbox Game Pass Ultimate per giocare sulla loro console Xbox, PC e iPhone.

Vincitrice di due premi Best of CES nel 2020, nominata CES 2021 Honoree e Windows Central 2020 Best Xbox accessory, la linea di controller Razer Kishi offre ora ad ogni mobile gamer un’opzione per migliorare l’esperienza di gioco, indipendentemente dalla piattaforma preferita.

Razer Kishi è disponibile su Razer.com e rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di €109,99.