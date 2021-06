Dalle serie tv alle slot machine fino al cuore dei Millennials: come cambia il mondo dell’intrattenimento

Il mondo del cinema e delle serie tv ha preso sempre più piede negli ultimi anni. In particolare dopo l’avvento dei colossi dell’on-demand, come Netflix ed Amazon Prime Video. Si è assistito lentamente al declino della tv tradizionale, incapace di adeguarsi ai nuovi modelli proposti dalle piattaforme che giorno dopo giorno hanno saputo conquistare il cuore degli appassionati, facendo breccia anche in quelli delle nuove generazioni. Sempre più esigenti, sempre più interessati alle novità e alle esperienze. Perché fondamentalmente è questa la nuova frontiera dell’intrattenimento-divertimento: creare esperienza in ogni forma. Le serie tv, più del cinema, piacciono proprio perché sono immediate, non richiedono lunghe attese e riescono a catalizzare, in base ai gusti, l’attenzione dell’utente.

A questo “sistema”, se così si può chiamare, si sono adeguati tutti gli altri rami dell’intrattenimento. Un settore in particolare, quello che ingloba i migliori siti di slot machine online, ha preso spunto di sana pianta dalle più importanti serie tv dell’ultimo decennio per creare prodotti ludici di prima grandezza. Miracoli della gamification, quel complesso di tecniche e pratiche che ha consentito alle slot di arrivare, all’alba degli anni ’20 del Duemila, in pari con le classiche console. Oggi come oggi è difficile distinguere una slot machine da un titolo per PlayStation ed Xbox.

Le software house produttrici di giochi hanno capito un aspetto fondamentale: per sopravvivere bisogna star al passo coi tempi, e cavalcando il successo delle serie tv, hanno capito che la chiave per vincere questa sfida era (ed è) entrare nel cuore delle nuove generazioni di utenti. Interessati sia ai prodotti televisivi sia a quelli meramente legati all’intrattenimento. Dalla gamification, imprescindibile punto di partenza, fino al cuore dei Millennials. È questo il nuovo target di riferimento: il mercato dell’intrattenimento ha così rivolto le sue attenzioni a questa nuova categoria, destinata a stabilire regole e priorità nei prossimi decenni.

Per cui creare slot machine a tema serie o cinema è stata una sfida vinta. Si pensi a quanti appassionati Marvel sono stati coinvolti a giocare alle slot grazie alla fedele riproduzione degli eroi di Stan Lee: dai fumetti ai piccoli schermi in un attimo. O a tanti altri prodotti: sui successi di Netflix sono nate slot come Narcos; sull’epopea di Vikings l’omonima slot. La Birmingham dei Peaky Blinders è stata fedelmente riprodotta, così come un grande classico come Tomb Raider. Non fa eccezione nemmeno il cinema: Jumanji oggi è una slot apprezzatissima, anche dai più giovani. Una scelta vincente, destinata a produrre altri risultati nei prossimi anni.