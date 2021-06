Razer, in collaborazione con Ubisoft, annuncia le BlackShark V2 Pro – Six Siege Special Edition, le cuffie per esport ufficiali del videogioco Six Siege, apprezzato da milioni di gamer. Rivisitate con un design a tema e contraddistinto da accattivanti cuciture e rivestimenti arancioni, permettono di lasciare il segno sia nel gioco che nella vita reale.

Le BlackShark V2 Pro – Six Siege Special Edition mantengono tutte le caratteristiche delle famose BlackShark V2 Pro, inclusi i driver da 50 mm Razer TriForce Titanium per offrire un suono luminoso, alti ben definiti e bassi potenti, THX® Spatial Audio per precisione posizionale millimetrica e un microfono Razer HyperClear Supercardioid rimovibile e certificato Discord, per comunicazioni vocali cristalline. Le Blackshark V2 Pro – Six Siege Special Edition integrano la tecnologia Razer HyperSpeed Wireless per connessioni estremamente veloci e affidabili, e offrono fino a 24 ore di durata della batteria, risultando adatte anche per interminabili sessioni di gioco.

Grazie alla nuova e accattivante skin, le BlackShark V2 Pro – Six Siege Special Edition sono il device essenziale che non può davvero mancare nell’arsenale di ogni giocatore di Siege

Pensate per gli esport, le BlackShark V2 Pro – Six Siege Special Edition rendono ancora più reale l’esperienza di gioco per gamer e fan di ogni livello.

Le BlackShark V2 Pro – Six Siege Special Edition sono disponibili al prezzo di 199.99 Euro su Razer.com e rivenditori autorizzati.