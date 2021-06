Samurai Shodown disponibile su Steam

SNK CORPORATION ha annunciato che Samurai Shodown è ora disponibile per il download su Steam insieme al nuovo personaggio incluso nel DLC del Season Pass 3 del titolo, Shiro Tokisada Amakusa.

Samurai Shodown è stato apprezzato dai giocatori di tutto il mondo su PlayStation 4, Xbox Series X|S. Xbox One, Nintendo SwitchTM, Stadia ed Epic Games Store.

L’edizione Steam include sia il gioco base che il DLC Season Pass 1 per £ 34,79 / € 39,63. Il Deluxe Pack include sia i Season Pass 1 e 2, sia il gioco base, per £ 44,79/€ 51,67 e il Kiwami Pack include tutti e 3 i Season Pass e include anche il gioco base per £ 54,47 € 63,31.