Square-Enix annuncia Marvel’s Guardians of the Galaxy

Durante l’evento digitale SQUARE ENIX® PRESENTS, Eidos-Montréal e SQUARE ENIX hanno svelato l’uscita di Marvel’s Guardians of the Galaxy, uno sfrontato gioco d’azione in terza persona dalla forte componente narrativa, che combina una storia originale ed elettrizzanti meccaniche di gioco per giocatore singolo. Sviluppato da Eidos-Montréal in collaborazione con Marvel Entertainment, Marvel’s Guardians of the Galaxy sarà pubblicato contemporaneamente per PlayStation 5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e in streaming con GeForce NOW il 26 ottobre 2021.

“Il team di Eidos-Montréal è onorato di poter lavorare a una serie tanto famosa insieme ai fidati colleghi di Marvel Entertainment”, ha dichiarato David Anfossi, Head of Studio presso Eidos-Montréal. “I nostri team sono noti per rivisitare proprietà intellettuali con un tocco originale alle storie e alla direzione artistica. Come scoprirai, Marvel’s Guardians of the Galaxy non fa eccezione.”

Marvel’s Guardians of the Galaxy è stato realizzato dal team di esperti di Eidos-Montréal, in collaborazione con Marvel Entertainment per garantire un’esperienza originale e autentica ispirata a oltre 50 anni di tradizione dei Guardiani della Galassia. Ispirata ai fumetti, quest’interpretazione unica dei Guardiani della Galassia farà vivere ai giocatori un viaggio turbolento tra le stelle, durante il quale Peter Quill e i Guardiani diventeranno inconsapevolmente la prima e unica linea di difesa della Galassia.

“Alla base della serie dei Guardiani c’è una combinazione unica di fantascienza, drammi familiari e stile rock’n’roll dall’estetica audace”, ha dichiarato Jay Ong, EVP e Head of Marvel Games. “Siamo entusiasti di collaborare con Eidos-Montréal e sappiamo che questo team porterà l’impresa al successo. In Marvel’s Guardians of the Galaxy, il team mette in scena una visione unica della nostra amata banda di disadattati. Non vediamo l’ora che i nostri fan la scoprano a ottobre.”

Infine, Marvel’s Guardians of the Galaxy non sarebbe completo senza una colonna sonora che spacca con cui scatenarsi sfrecciando nello spazio a bordo della Milano. Nel gioco ci sono innumerevoli classici degli anni ’80 accanto a brani originali.