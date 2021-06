Ratchet & Clank: Rift Apart apre un varco dimensionale tra Italia e Portogallo

In occasione del lancio di Ratchet & Clank: Rift Apart, titolo in esclusiva per PlayStation®5 (PS5™) disponibile a partire da oggi, 11 giugno, che ha nell’esplorazione e nel passaggio da una dimensione all’altra i principali cardini di gioco, Italia e Portogallo hanno realizzato un portale dimensionalesimbolico tra le città di Milano e Lisbona, connettendole attraverso la realizzazione di due opere di street art in 3D.

Cosimo Caiffa, in arte Cheone, celebre street artist pugliese conosciuto per la creazione di murales dagli incredibili effetti illusori prospettici, ha realizzato l’opera italiana che raffigura un’interpretazione del famoso Ponte di Lisbona del 25 aprile, visibile dal 11 al 13 giugno, in Piazza Gae Aulenti, nel quartiere di Portanuova a Milano.

Contemporaneamente, a Lisbona, sul tetto panoramico del Museo di Arte, Architettura e Tecnologia (MAAT), con una splendida vista sul Ponte del 25 aprile, l’artista portoghese Tiago Lobo Pimentel ha svelato la sua illustrazione dell’altro lato del portale, con una rappresentazione 3D di Piazza Gae Aulenti. L’illustrazione è visibile fino a questa sera, al MAAT.