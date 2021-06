Psyonix pubblica nuovi contenuti su Rocket League a tema Fast and Furious

Psyonix, lo studio di sviluppo di videogiochi di San Diego, in collaborazione con Universal Games and Digital Platforms, ha annunciato che nuovi e familiari contenuti Fast & Furioustorneranno a gareggiare su Rocket League a partire dal 17 giugno, su tutte le piattaforme!

Il Pacchetto Fast & Furious 3-Car includerà l’iconica Dodge Charger e la Nissan Skyline, le quali fanno il loro ritorno da quando Rocket League è diventato free-to-play, insieme alla nuova Pontiac Fiero e una collezione di nuovi oggetti a tema Fast & Furious. Il bundle sarà disponibile nel Negozio Oggetti per 2400 crediti e conterrà:

Fast & Furious Pontiac Fiero Ruote Fast & Furious Pontiac Fiero Ruote Fast & Furious Pontiac (Nere) Adesivo Fiamme Adesivo Strisce Adesivo Circuito Pro Adesivo Ali Adesivo Fulmine Adesivo Reel Life



Fast & Furious Dodge Charger Ruote Fast & Furious Dodge Charger Ruote Fast & Furious Dodge Charger (Nere) Adesivo Alameda Twin Adesivo Fiamme Adesivo Good Graces Adesivo Rally Adesivo Sinclair Adesivo Wheelman Adesivo Reel Life



Fast & Furious Nissan Skyline Ruote Fast & Furious Nissan Skyline Ruote Fast & Furious Nissan Skyline (Nere) Adesivo 2Bold Adesivo 2Cool Adesivo 2Tuff Adesivo Clean Cut Adesivo Home Stretch Adesivo The Clutch Adesivo Reel Life



Ogni Pacchetto Macchina Fast & Furious sarà disponibile anche individualmente per 1000 Crediti, mentre i giocatori che già possiedono la Dodge Charger e/o la Nissan Skyline possono acquistare i Pacchetti Potenziamento (per le nuove Ruote e gli Adesivi Reel Life) per 300 crediti ciascuno. Inoltre, “Furiosa”, una canzone inedita di Anitta, e un altro Inno Giocatore che sarà svelato al rilascio dei contenuti, saranno disponibili nel Negozio Oggetti. Il Pacchetto Fast & Furious 3-Car , i pacchetti individuali, i Pacchetti potenziamento e i due Inni Giocatore saranno disponibili nel Negozio Oggetti dal 17 al 30 giugno. Infine, il Titolo “Tuna, No Crust” potrà essere riscattato gratuitamente dal 17 giugno.