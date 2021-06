Trailer e data di uscita per Elden Ring

finalmente è possibile ammirare l’attesissimo gameplay di ELDEN RING, l’Action-RPG fantasy sviluppato da FromSoftware Inc. e prodotto da BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

ELDEN RING sarà disponibile dal 21 gennaio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e su PC via STEAM. Il gioco supporta Smart Delivery sulle console Xbox ed l’aggiornamento gratuito alla versione PS5 per chi abbia acquistato quella per PS4.

In ELDEN RING, abbiamo fatto confluire tutta la nostra esperienza negli action-RPG e nei fantasy oscuri, maturata nella serie Dark Souls, per creare una classica ma coraggiosa evoluzione del genere”, ha detto Hidetaka Miyazaki, Director di FromSoftware. “Abbiamo creato un mondo ricco e incredibilmente vasto, basato sulle leggende scritte per il gioco da George R. R. Martin. ELDEN RING è un mondo pieno di misteri e pericoli, pronto a essere esplorato e scoperto. Un dramma in cui vari personaggi ostentano la propria mistica e sono spinti da varie motivazioni. Speriamo davvero che vi divertiate scoprendolo”.

“Sono molto felice ed emozionato nell’annunciare la data di uscita di ELDEN RING, un nuovo gioco creato da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin, due autori che ammiro moltissimo e che hanno fan appassionati in tutto il mondo. Sono davvero emozionato nel poterlo annunciare”, ha aggiunto Yasuo Miyakawa, President & CEO di BANDAI NAMCO Entertainment Inc.“Continueremo a sviluppare ELDEN RING non solo come gioco, ma anche in molte altre aree, per dare una visione del titolo e del suo fascino ai nostri fan di tutto il mondo. Contiamo sul vostro continuo sostegno.”