2K annuncia Sid Meier’s Civilization® VI Anthology disponibile per PC.

L’ultima edizione per qualsiasi giocatore che deve ancora sperimentare il pluripremiato e acclamato Civilization, una delle più grandi serie videoludiche di tutti i tempi. Civilization VI Anthology include:

● Sid Meier’s Civilization VI gioco base;

● Civilization VI – Rise and Fall espansione;

● Civilization VI – Gathering Storm espansione;

● Civilization VI – New Frontier Pass;

● Tutti i DLC: Civilization VI – Poland Civilization & Scenario Pack, Civilization VI – Vikings

Scenario Pack, Civilization VI – Australia Civilization & Scenario Pack, Civilization VI – Persia and Macedon Civilization & Scenario Pack, Civilization VI – Nubia Civilization & Scenario Pack and Civilization VI – Khmer and Indonesia Civilization & Scenario Pack.