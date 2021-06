Wasteland 3 “The Battle of Steeltown“ DLC: disponibile su PC e console

inXile entertainment e Deep Silver hanno annunciato che “The Battle of Steeltown”, la prima espansione narrativa DLC per il pluripremiato gioco di ruolo a squadre Wasteland 3, è ora disponibile digitalmente su PC, Xbox One e PS4.

La Battaglia di Steeltown è inclusa anche nel nuovo Expansion Pass di Wasteland 3, disponibile su PC, Xbox One e PS4, che dà accesso a due DLC, che approfondiscono i personaggi, i combattimenti e i sistemi del gioco base.

L’Expansion Pass contiene: