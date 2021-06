Razer annuncia Iskur X, la new entry nella famiglia di sedie da gaming di Razer, progettata ergonomicamente per il massimo comfort e per garantire una lunga durata. Dotata di un corpo rinforzato in acciaio, con foam ad alta densità e rifinita con pelle sintetica multistrato e resistente, la Iskur X è pensata per comfort e supporto anche nelle sessioni di gioco più intense.

Iskur X supporta fino a 136 kg e presenta uno schienale scolpito, dando più supporto lungo la curva naturale della spina dorsale. I braccioli riducono lo sforzo dei polsi e delle spalle, mentre il bordo del sedile angolato massimizza il supporto della parte superiore delle gambe e delle cosce. Con una reclinazione multifunzione, l’Iskur X può essere regolata per garantire il massimo della comodità per lunghe sessioni di gioco.

Vengono lanciati anche il Razer Head Cushion e il Razer Lumbar Cushion. Progettato per l’uso con qualsiasi sedia da gaming, il Razer Lumbar Cushion aiuta a mantenere la colonna vertebrale in una posizione neutrale, con un supporto ergonomico che modella la schiena grazie all’imbottitura in memory foam. Il Razer Head Cushion completa il comfort con un nucleo di memory foam densa, adattandosi alla forma della testa per l’equilibrio perfetto tra comodità e supporto.

Venduta ad un prezzo di 399 euro Iskur X è la sedia da gaming essenziale per comfort e durata a lungo termine, mentre i nuovi cuscini per la testa e la zona lombare assicurano postura corretta e supporto a ogni gamer. La sedia è acquistabile su Razer.com e nei rivenditori autorizzati, assieme a Razer Head Cushion (49,99 Euro) e Razer Lumbar Cushion (59,99 Euro).