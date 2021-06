SQUARE ENIX annuncia l’edizione estiva di SQUARE ENIX PRESENTS

Oggi SQUARE ENIX ha annunciato che l’edizione estiva di SQUARE ENIX PRESENTS, il broascast digitale in cui l’azienda rivela alla community videoludica mondiale delle première esclusive, i nuovi titoli in arrivo e altre novità, andrà in onda il 13 giugno alle 20:15 BST/21:15 CEST durante l’ E3 2021 digitale e anche sui canali Twitch e YouTube di SQUARE ENIX.

Il broadcast includerà delle novità emozionanti da tutto il mondo, tra cui: