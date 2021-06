Crysis Remastered Trilogy arriva in autunno

Crytek annuncia oggi che la Crysis Remastered Trilogy sarà disponibile da quest’autunno per console e PC.

La Crysis Remastered Trilogy metterà a disposizione dei fan il single-player di Crysis, Crysis 2, Crysis 3, ottimizzato in partnership con Saber Interactive per le console e i PC di oggi. Il bundle con i 3 titoli sarà disponibile per PlayStaion, Xbox, Nintendo Switch e PC, oltre che per le console di next-gen come PS5 e Xbox Series X/S. Crysis Remastered è già disponibile per queste piattaforme, mentre le remastered di Crysis 2 e Crysis 3 saranno disponibili singolarmente più avanti.