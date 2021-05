SEGA svela Sonic Colors: Ultimate

Oggi, all’interno di Sonic Central, SEGA ha presentato Sonic Colors: Ultimate, un aggiornamento adrenalinico dell’iconico platform del 2010, Sonic Colors. Sviluppato dal pluripremiato studio Blind Squirrel Entertainment, Sonic Colors: Ultimate porta una nuova tonalità al celebre gioco con una grafica straordinaria, funzionalità aggiuntive, una nuova modalità e miglioramenti di gioco, offrendo ai giocatori la migliore esperienza di Sonic mai vista prima. Sonic Colors: Ultimate uscirà sia in versione fisica che digitale il 7 settembre 2021 su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, con una versione solo digitale su PC per Epic Games Store. Per un periodo di tempo limitato, i fan di Sonic possono prenotare l’edizione fisica di Sonic Colors: Ultimate e ottenere l’accesso ad un esclusivo portachiavi di Baby Sonic presso alcuni retailer selezionati.

Edizione fisica Standard Retail

Portachiavi esclusivo di Baby Sonic (presso retailer selezionati)

Sonic Colors: Ultimate – Digital Standard

Sonic Movie Boost Potere di un boost esclusivo dal Sonic del film targato Paramount Pictures

Icona giocatore esclusiva Differenziati dalla folla con la tua icona esclusiva.



Sonic Colors: Ultimate – Digital Deluxe

Early Access Corri ad alta velocità in anticipo prima del lancio del gioco globale

Icona giocatore esclusiva Differenziati dalla folla con la tua icona esclusiva.

Ultimate Cosmetic Pack Personalizza Sonic e fatti notare con guanti e scarpe esclusivi color oro e argento ed altre feature fantastiche.